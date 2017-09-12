Российского пауэрлифтера отстранили от соревнований за футболку с Путиным

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранили от соревнований якутского спортсмена Владимира Балынца за то, что он надел футболку с изображением президента России Владимира Путина. Правда, решение тут же отозвали.
Об этом сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадёров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Гренадёрова, инцидент произошел в Финляндии, где с 10 по 13 августа проходил чемпионат Европы по классическому жиму лежа. Владимир Балынец на этих соревнованиях установил мировой рекорд и стал абсолютным чемпионом. Во время церемонии награждения он расстегнул куртку, под которой оказалась футболка с изображением российского президента Владимира Путина.
IPF расценила это как нарушение ст. 3, п. 4 регламента организации, которая запрещает демонстрацию религиозных и политических символик. В результате пауэрлифтер был отстранен от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года.
Впрочем, позже президент ФПР Геннадий Ходасевич сообщил «Интерфаксу», что решение IPF о дисквалификации российского паралимпийца было отозвано после извинений.
Геннадий Ходасевич: «После того, как закончился турнир, мне из IPF поступило письмо с фото Балынца, демонстрирующего футболку, и решением о его дисквалификации в связи с этим. Я извинился, мне ответили, что решение о дисквалификации отозвано, дисциплинарный комитет еще раз рассмотрит и примет решение, думаю, будет сделано предупреждение или замечание».
Владимир Балынец — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен завоевал серебро Паралимпиады-2012 в весовой категории до 48 кг и бронзу чемпионата мира в 2014 году.
По словам Гренадёрова, инцидент произошел в Финляндии, где с 10 по 13 августа проходил чемпионат Европы по классическому жиму лежа. Владимир Балынец на этих соревнованиях установил мировой рекорд и стал абсолютным чемпионом. Во время церемонии награждения он расстегнул куртку, под которой оказалась футболка с изображением российского президента Владимира Путина.
IPF расценила это как нарушение ст. 3, п. 4 регламента организации, которая запрещает демонстрацию религиозных и политических символик. В результате пауэрлифтер был отстранен от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года.
Впрочем, позже президент ФПР Геннадий Ходасевич сообщил «Интерфаксу», что решение IPF о дисквалификации российского паралимпийца было отозвано после извинений.
Геннадий Ходасевич: «После того, как закончился турнир, мне из IPF поступило письмо с фото Балынца, демонстрирующего футболку, и решением о его дисквалификации в связи с этим. Я извинился, мне ответили, что решение о дисквалификации отозвано, дисциплинарный комитет еще раз рассмотрит и примет решение, думаю, будет сделано предупреждение или замечание».
Владимир Балынец — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен завоевал серебро Паралимпиады-2012 в весовой категории до 48 кг и бронзу чемпионата мира в 2014 году.
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