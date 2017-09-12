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  • 12.09, 17:09
    Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

    Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

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    Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

    Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

    Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

      У конкурсантов проекта «Ты супер! Танцы» появилась возможность отдохнуть от бесконечных репетиций. В свой выходной участники шоу решили отправиться на природу, и заодно поближе познакомиться с историей Москвы. Организаторы сделали все, чтобы у детей стало одним ярким воспоминанием больше.

      Команда проекта «Ты супер! Танцы» в перерывах между репетициями поехала на экскурсию по историческим достопримечательностям Москвы. Юные таланты в Воронцовский парк и усадьбу XVIII века.

      Михаил Коробко, историк: «У Воронцова такая планировка, когда дорожки сделаны в виде латинской буквы W. Это калька с планировки Версаля, резиденции французских королей. Это символ власти».

      Вместе с ребятами по дорожкам парка прогулялась пусть не монаршая особа, но все же российская знаменитость — поэтесса Лариса Рубальская. Сначала провела тест на знание своего собственного творчества, а потом познакомилась с увлечениями своих новых юных друзей. Приехавшую из Костромы 14-летнюю участницу проекта «Ты супер! Танцы» Валерию Родионова воспитывает бабушка.

      Валерия Родионова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «С моей мамой случилась неприятность. Она находится в местах лишения свободы. Ее подставили. Я год без мамы уже».

      Отец бросил Леру, когда девочке еще не было и года. Бабушка и мама, год назад получившая 6 лет тюрьмы, — это вся ее семья.

      Валерия Родионова: «Очень трудно было финансово первое время. Я пыталась работать, чтобы заплатить за танцевальную студию, в которую хожу. Листовки раздавала, была промоутером».

      Как передает корреспондент Алексей Симахин, в хореографии Валерия собирается добиваться высоких результатов, проект «Ты супер! Танцы» стал для нее возможностью и показать себя, и научиться тоже. Сегодня ей хочется лишь одного — чтобы любимая мама смогла увидеть и оценить ее успехи в конкурсе.

      Валерия Родионов: «Я очень люблю маму. Мне очень трудно без нее».

      Лариса Рубальская, поэтесса, заслуженный деятель искусств РФ: «Может быть, оттого что я знаю, момент трагедии есть в каждом. Я с двумя девочками поговорила, они мне рассказали, что где-то есть мама, что они брошены. Дай бог, чтобы такая печаль рядом не шла».

      смотретьНастоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
      Настоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
      Рубальская считает, что время, проведенное на прогулке в Воронцовском парке, она потратила не зря. Теперь в памяти ребят как минимум одним приятным флешбэком больше. Смотрите выпуск проекта «Ты супер! Танцы» субботу, 16 сентября, в 20:00.

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