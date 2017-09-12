Участники «Ты супер! Танцы» с Ларисой Рубальской сходили в Воронцовский парк

смотреть Настоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00

Команда проекта «Ты супер! Танцы» в перерывах между репетициями поехала на экскурсию по историческим достопримечательностям Москвы. Юные таланты в Воронцовский парк и усадьбу XVIII века., историк: «У Воронцова такая планировка, когда дорожки сделаны в виде латинской буквы W. Это калька с планировки Версаля, резиденции французских королей. Это символ власти».Вместе с ребятами по дорожкам парка прогулялась пусть не монаршая особа, но все же российская знаменитость — поэтесса Лариса Рубальская. Сначала провела тест на знание своего собственного творчества, а потом познакомилась с увлечениями своих новых юных друзей. Приехавшую из Костромы 14-летнюю участницу проекта «Ты супер! Танцы» Валерию Родионова воспитывает бабушка., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «С моей мамой случилась неприятность. Она находится в местах лишения свободы. Ее подставили. Я год без мамы уже».Отец бросил Леру, когда девочке еще не было и года. Бабушка и мама, год назад получившая 6 лет тюрьмы, — это вся ее семья.: «Очень трудно было финансово первое время. Я пыталась работать, чтобы заплатить за танцевальную студию, в которую хожу. Листовки раздавала, была промоутером».Как передает, в хореографии Валерия собирается добиваться высоких результатов, проект «Ты супер! Танцы» стал для нее возможностью и показать себя, и научиться тоже. Сегодня ей хочется лишь одного — чтобы любимая мама смогла увидеть и оценить ее успехи в конкурсе.: «Я очень люблю маму. Мне очень трудно без нее»., поэтесса, заслуженный деятель искусств РФ: «Может быть, оттого что я знаю, момент трагедии есть в каждом. Я с двумя девочками поговорила, они мне рассказали, что где-то есть мама, что они брошены. Дай бог, чтобы такая печаль рядом не шла».Рубальская считает, что время, проведенное на прогулке в Воронцовском парке, она потратила не зря. Теперь в памяти ребят как минимум одним приятным флешбэком больше.