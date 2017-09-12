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  • 12.09, 15:38

    Месси сделал неприличную татуировку ниже пояса

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    • @BarcaNationENG / twitter.com
    Месси сделал неприличную татуировку ниже пояса

    Месси сделал неприличную татуировку ниже пояса

    Месси сделал неприличную татуировку ниже пояса
  • @BarcaNationENG / twitter.com

    • След от красной помады в области паха теперь украшает тело легендарного футболиста Леонеля Месси.

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Леонель Месси признался, что тату в виде женского поцелуя была сделана по отпечатку следа от губной помады его супруги Антонелле Роккуццо, сообщает Sports Illustrated.

    30-летний футболист настаивает, что его новая татуировка вполне пристойная, так как он хочет, чтобы губы супруги целовали его каждое мгновение.

    Месси и Рокуццо, которые состояли в отношениях 10 лет и воспитывают двух сыновей, поженились в июле 2017 года. Кстати, дату свадьбы супруги тоже решили запечатлеть в виде татуировки, и у обоих на телах теперь красуются римские цифры XXX-VI-XVII.

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