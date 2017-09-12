Фигуристка Липницкая призналась, что ушла из спорта из-за анорексии

Юлия Липницкая рассказала, что решение завершить карьеру далось ей «нереально тяжело».
По словам олимпийской чемпионки, уйти из большого спорта она решила после московского этапа Гран-при.
Юлия Липницкая: «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история».
Решение завершить карьеру фигуристка объяснила проблемами со здоровьем. Именно из-за этого она зимой отправилась в израильскую клинику, где с ней работали не только врачи, но и психологи, которые «помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья».
Юлия Липницкая: «Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год…»
Сейчас, по словам Липницкой, она «находится на перепутье». Спортсменка рассказала, что решила сосредоточиться на учебе, активно занимается английским языком с репетиторами и надеется через год сдать экзамены и поступить в МГУ. Говоря об участии в шоу, Липницкая отметила, что пока не может и не хочет этим заниматься, хотя предложения поступают, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Напомним, Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, не участвовала в соревнованиях с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу. Позднее мать спортсменки объявила, что фигуристка завершила карьеру. Неофициально в качестве причины этого решения назывались проблемы со здоровьем. А на прошлой неделе Липницкая официально уведомила ФФКР об уходе из спорта.
Юлия Липницкая: «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история».
Решение завершить карьеру фигуристка объяснила проблемами со здоровьем. Именно из-за этого она зимой отправилась в израильскую клинику, где с ней работали не только врачи, но и психологи, которые «помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья».
Юлия Липницкая: «Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год…»
Сейчас, по словам Липницкой, она «находится на перепутье». Спортсменка рассказала, что решила сосредоточиться на учебе, активно занимается английским языком с репетиторами и надеется через год сдать экзамены и поступить в МГУ. Говоря об участии в шоу, Липницкая отметила, что пока не может и не хочет этим заниматься, хотя предложения поступают, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Напомним, Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, не участвовала в соревнованиях с ноября 2016 года, когда на московском этапе Гран-при была вынуждена прервать произвольную программу. Позднее мать спортсменки объявила, что фигуристка завершила карьеру. Неофициально в качестве причины этого решения назывались проблемы со здоровьем. А на прошлой неделе Липницкая официально уведомила ФФКР об уходе из спорта.
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