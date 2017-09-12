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  • 12.09, 15:38

    Горбачёв призвал к созданию гражданского общества в России

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    Горбачёв призвал к созданию гражданского общества в России

    Горбачёв призвал к созданию гражданского общества в России

    Экс-президент СССР Михаил Горбачёв на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом» обратился к россиянам с призывом создать гражданское общество в стране.

    Горбачёв отметил, что власть не должна бояться свой народ, он «умнее и добрее», чем кажется, и потому заслуживает доверия.

    Михаил Горбачёв: «Не надо бояться свой народ. Народ умнее, чем мы думаем, добрее, чем мы даже ощущаем. К нему нужно доверие, и тогда получается тот результат, которого заслуживает общество».

    При этом, как сообщают РИА Новости, бывший президент СССР подчеркнул, что считает молодое поколение более начитанным, образованным и способным построить в стране гражданское общество.

    Михаил Горбачёв: «Нет, я верю в людей наших. Тем более, сейчас поколения образованные, начитанные — усложняются отношения между властью и таким народом. Надо создавать гражданское общество, это уже дело живущих поколений… Пора уже создать гражданское общество».

    Книга «Остаюсь оптимистом» — автобиография экс-президента СССР Михаила Горбачёва, написанная им специально для широкого круга читателей.

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