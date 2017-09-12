Джон Уоррен объявил о старте нового конкурса «Везёт»

Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен объявил о начале нового конкурса. Теперь самая аппетитная экспедиция российского телевидения подарит зрителям возможность отправиться в Саксонию и принять участие в съемках популярного шоу.
В выпусках программы в период с 9 сентября по 25 ноября ведущий будет показывать фотографию одного из памятных мест Саксонии. Телезрители должны отгадать, что это за место, а также указать, какой исторический факт или какая история с ним связаны. Организаторы конкурса обращают внимание: односложные ответы не принимаются, Джон Уоррен ждет от участников ярких и креативных писем.
В каждом выпуске Джон Уоррен будет оглашать имя промежуточного победителя, который получит утешительный приз. Поклонники программы смогут получить в подарок фартук, кружку или тарелку с логотипом «Поедем, поедим!», а также сувениры от Национального комитета по туризму Германии и Организации по туризму Саксонии. Путешествие и возможность принять участие в съемках программы в декабре текущего года будет разыграна среди промежуточных победителей.
Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также ознакомиться с правилами его проведения можно на странице проекта «Поедем, поедим!» на официальном сайте телеканала НТВ.
Смотрите программу «Поедем, поедим!» по субботам в 14:10 на НТВ.
В каждом выпуске Джон Уоррен будет оглашать имя промежуточного победителя, который получит утешительный приз. Поклонники программы смогут получить в подарок фартук, кружку или тарелку с логотипом «Поедем, поедим!», а также сувениры от Национального комитета по туризму Германии и Организации по туризму Саксонии. Путешествие и возможность принять участие в съемках программы в декабре текущего года будет разыграна среди промежуточных победителей.
Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также ознакомиться с правилами его проведения можно на странице проекта «Поедем, поедим!» на официальном сайте телеканала НТВ.
Смотрите программу «Поедем, поедим!» по субботам в 14:10 на НТВ.
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