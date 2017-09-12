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  • 12.09, 15:38
    Независимые наблюдатели на нашли нарушений в Единый день голосования. выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНезависимые наблюдатели на нашли нарушений в Единый день голосования

    Независимые наблюдатели на нашли нарушений в Единый день голосования

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    Независимые наблюдатели на нашли нарушений в Единый день голосования

    Независимые наблюдатели на нашли нарушений в Единый день голосования

      Свою оценку прошедшему в воскресенье Единому дню голосования сегодня на пресс-конференции дали независимые наблюдатели.

      За ходом почти 6 тысяч кампаний по всей стране следили представители сразу нескольких общественных движений. Причем для объективного контроля использовали не только традиционные методы наблюдения, но и самые современные технические средства. Помимо видеокамер, программа «Нейроявка», например, автоматически подсчитывает число тех, кто проголосовал, а потом сравнивает с записями в протоколе. По общему мнению наблюдателей, голосование прошло максимально открыто и честно.

      Роман Коломойцев, координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг»: «Значительно уменьшились случаи применения прямого административного ресурса. Результаты по явке в каждом субъекте мы еще анализируем. Но уже сейчас понятна корреляция результатов явки и активности политических сил, которые работали в регионах. Если политические силы были активны, то и явка была выше».

      По словам наблюдателей, сократилось общее число нарушений, причем большинство из них носили курьезный характер. А там, где вмешательство в выборный процесс подтвердилось, как, например, в Мордовии, возбуждены уголовные дела.

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