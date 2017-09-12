Медведев ограничил закупки иностранной мебели

Закупку иностранной мебели для государственных нужд решено ограничить.
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Как сообщил премьер на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, действовать запрет будет два года.
При этом Медведев отметил, что исключение решено сделать для мебели из стран Евразийского экономического союза.
Также премьер обратил внимание на то, что у потребителей нередко возникает предубеждение в пользу импортной продукции. Поэтому и российские производители, и государство должны показывать преимущества отечественных товаров.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Задача общая — и производителей, и государства — стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны — и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники».
Кроме того, глава кабмина заявил, что в целом импортозамещение, несмотря на все сложности, неплохо развивается. В частности, в сельском хозяйстве и радиоэлектронике дело «движется даже быстрее, чем закладывали в планах», передает ТАСС.
При этом Медведев отметил, что исключение решено сделать для мебели из стран Евразийского экономического союза.
Также премьер обратил внимание на то, что у потребителей нередко возникает предубеждение в пользу импортной продукции. Поэтому и российские производители, и государство должны показывать преимущества отечественных товаров.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Задача общая — и производителей, и государства — стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны — и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники».
Кроме того, глава кабмина заявил, что в целом импортозамещение, несмотря на все сложности, неплохо развивается. В частности, в сельском хозяйстве и радиоэлектронике дело «движется даже быстрее, чем закладывали в планах», передает ТАСС.
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