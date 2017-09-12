Нижегородский меценат выбил имена своих учеников на собственном надгробии

Учредитель сельской школьной премии решил увековечить лауреатов на своей будущей могиле.

Меценат из Нижегородской области, надеясь оставить след в истории родного села, изготовил собственное надгробие. На нем учредитель школьной премии решил увековечить имена лучших учеников, при том, что все они живы.



Ученики были неприятно удивлены таким сюрпризом. По их словам, памятник больше напоминает братскую могилу. Кое-кто уже стер свое имя с плиты.



Автор плиты — Евгений Приятелев, местный меценат и учредитель денежной премии для талантливых учеников сельской школы. На надгробии есть и его портрет, под которым оставлено место для даты смерти. Приятелев признался, что в последнее время страдает от одиночества и хочет войти в историю села. Его отец был известным человеком в регионе, и свой памятник с именами лауреатов премии Приятелев воздвиг рядом с его могилой.



Мецената уже пригласили на серьезный разговор в сельсовет. Там мужчину постараются убедить, что памятник лучше демонтировать, причем как можно скорее, пока участники могильного списка настроены решать вопрос мирно.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

