Случайность или ДТП: в Словении российскую туристку нашли на трассе в луже крови

В загадочных обстоятельствах происшествия, в котором пострадала россиянка, теперь будут разбираться правоохранительные органы Словении. Именно в этой стране наша соотечественница получила серьезные травмы. Каким образом, до сих пор не ясно.

Рассказать о том, что случилось на загородной трассе во время велосипедной прогулки, может лишь пострадавшая. Но она только вышла из комы и пока медики запрещают с ней общаться. Супруг предполагает, что Екатерину сбила машина, а виновник ДТП скрылся.



Эту новость от словенских врачей Кирилл Лукмазов ждал две недели. И сегодня они наконец сообщили: супруга пришла в себя, и ее можно даже навестить. Правда, ненадолго. Пациентка все еще в тяжелом состоянии и любое волнение ей противопоказано. Первое, что мужчина хочет спросить у жены, что же произошло в тот роковой день во время их совместной велопрогулки, после которой она и попала в реанимацию. Кирилл с дочкой отстали от нее, а когда догнали, то увидели жуткую картину: Екатерина лежала на асфальте, велосипед — в нескольких метрах от нее.



Кирилл Лукмазов, супруг Екатерины Лукмазовой: «Уже тогда у меня было однозначное впечатление, что это ДТП с участием автомобиля. Она лежала без сознания в луже крови. И я представить себе не мог, что человек может так упасть с велосипеда. Она не первый раз ездила на велосипеде. Она знает, как пользоваться тормозами. Она не экстремалка и не стала бы сильно разгоняться».



В госпиталь пострадавшую россиянку доставили вертолетом. Медлить было нельзя — слишком серьезные травмы: перелом основания черепа, височной кости, грудной клетки и гематомы. Рассказать мужу, что произошло, Екатерина пока не в силах. Она с трудом узнает родных. Словенские стражи порядка оформили инцидент как несчастный случай, решив, что туристка попросту не удержалась и упала с велосипеда. Родные пострадавшей уверены: в таком случае она отделалась бы ушибами и ссадинами. Многие считают, что женщину сбила машина, а водитель скрылся.



Кирилл Лукмазов: «Полиция практически никак не расследовала это дело. Опросили очевидцев. Очевидцев не было. Поэтому, в протоколе они написали, что она упала самостоятельно. Сейчас я пытаюсь добиться объективного расследования. Я пишу заявление в местную прокуратуру».



Помочь в этом запутанном деле Кирилл попросил и российских врачей. Отправил снимки в Институт травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге. Специалисты собрали консилиум и пришли к однозначному выводу: характер травм никак не вяжется с обычным падением с велосипеда.



Марина Варганова, врач-невролог: «Тяжесть повреждения головного мозга, там мы видим эпидуральные очаги, множественные контузионные очаги больших полушарий. Это, скорее, соответствует какому-то встречному, быстрому, тупому удару чем-то. Но чем, мы не знаем».



Сколько еще времени петербурженка проведет в госпитале Словении, неизвестно. Цена возвращения семьи на родину растет с каждым часом. Сейчас клиника выставила счет в 40 тысяч евро. Страховая компания в деньгах отказала, так как нет доказательств, что произошло ДТП. А риски, связанные с активным отдыхом, к которому относятся велопрогулки, базовая страховка не покрывает. Российские дипломаты уже связались с супругом пострадавшей и пообещали, что помогут с обратной дорогой и оплатят спецборт.