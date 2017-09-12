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  • 12.09, 15:39
    В самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой. Воронеж, жилье, ЖКХ, ремонт, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой

    В самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой

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    В самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой

    В самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой

    В самый страшный дом Воронежа пришли следователи с проверкой

      Условия выживания обитателей двухэтажки в Воронеже заинтересовали следователей. Теперь они разбираются, почему оказались нарушены права собственников. Здание, которое давно обещали расселить, больше напоминает декорации к фильму ужасов: прогнившие полы, кругом плесень, дырявая крыша.

      Двухэтажный дом в переулке Славы впечатлительные люди обходят стороной. Те, что посмелее, дорогу не срезают, но и внутрь ни ногой, хотя гостей здесь ждут всегда. Экскурсии бесплатные и в любое время. Их проводят сами жильцы. Говорят: рады бы всю эту «красоту» чиновникам показать, да те редко заглядывают. А потому сегодня в гостях — сотрудники Следственного комитета. Самый жуткий дом Воронежа после десятка жалоб его обитателей взяли на особый контроль.

      Длинный коридор и два этажа. Стены расписные: слева — плесень черная, справа — белая. Кое-где даже зеленая. Грибок съел практически все. Идти по коридору нужно осторожно. Лучше по одному. А еще лучше на цыпочках, если не хочешь угодить в подвал. Деревянные полы устрашающе скрипят, а с потолка то и дело падают куски бетона и штукатурки.

      Нина Чернова: «Страшно здесь находиться. Как в подвале. Лампочки вкручиваем — они тут же гаснут от сырости. Тут же лопается все».

      Здесь что ни квартира, то комната страха. На кухне отходы люди вынуждены сливать не в канализацию (она неисправна), а прямо под деревянный пол. Отсюда насекомые и крысы.

      Галина Белодедова: «Мы обращались сколько раз в управляющую компанию, куда мы только не обращались. Говорят, что нас скоро выселят. Или собирайте деньги и покупайте себе новые квартиры».

      Кстати, дом находится напротив администрации — через дорогу. Но там в окно, судя по всему, смотрят редко. Абсурд, но несколько лет назад по просьбам жильцов сюда приходила комиссия и признала здание пригодным для жизни. Чуть позже решение изменили и обещали расселить собственников до 2022 года. Люди всерьез опасаются, что ни они, ни дом не выдержат. К такому же выводу после осмотра помещений пришли и следователи.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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