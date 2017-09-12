Таксисты устроили погоню за подростками, сбившими насмерть старика: видео

Десятки прохожих в Новосибирске стали очевидцами погони. На перекрестке водитель легковушки сбил пенсионера и попытался скрыться. Пока прохожие пытались оказать первую помощь пострадавшему, несколько таксистов бросились вслед за нарушителем.

Догнать нарушителя не получилось, но у полицейских теперь есть приметы нарушителя. Более того, они разыскивают несколько человек.



Страшная драма разыгралась на глазах у десятков прохожих и водителей. Камера наблюдения установлена на перекрестке, и видеозапись сейчас — главная улика в уголовном деле. На видео легковушка, за рулем которой подросток, на полном ходу сбивает пенсионера на зебре. Несовершеннолетний смог остановиться только через несколько метров. Казалось бы, водителю легковушки нужно выйти из салона, вызвать скорую, попытаться оказать первую помощь. Однако нарушитель разворачивается, бьет другую машину на встречной и нажимает на педаль газа. Ни секунды не мешкая, в погоню за ним бросаются сразу несколько таксистов.



Таксист (в его машине установлен регистратор) пытается догнать легковушку. Справа от него белая иномарка, тоже преследует. Очевидец сигналит, но нарушители игнорируют. И тогда шофер решается на кардинальные меры: идет на таран.



О том, что в машине подростки, да еще сразу трое, преследователи узнали позже. И каково было их удивление, когда водитель и пассажиры бросились врассыпную. Свидетелям ДТП ничего не оставалось кроме как бежать за ними, но те все-таки сумели оторваться и скрыться. Впрочем, с помощью этого видео стражам порядка уже удалось установить личность одного из беглецов.



Что касается пенсионера, которого сбили на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался. По факту аварии в МВД возбудили уголовное дело.