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  • 12.09, 15:38
    Ребенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео. алкоголь, больницы, врачи, Смоленская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРебенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео

    Ребенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео

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    Ребенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео

    Ребенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео

    Ребенок со сломанной рукой попал на прием к пьяному травматологу: видео

      В одной из больниц Смоленской области ребенок с переломом руки попал на прием к пьяному травматологу. Врач должен был определить, как срослись кости и можно ли снимать гипс. Медик это сделал, что называется, «на глаз» и принял, как позже выяснилось, неверное решение. Мать мальчика вела видеозапись приема. Ее приложили к материалам внутренней проверки.

      В больницу женщина с ребенком пришли на плановый осмотр. Травматолог находился в состоянии опьянения и едва языком шевелил. Единственное, что ему удалось промолвить, что нужно снять гипс. Хотя на рентгене отчетливо было видно — кости еще не срослись.

      Пока женщина пыталась отыскать более вменяемого сотрудника отделения, сомнительное распоряжение травматолога было исполнено. А после врач вдруг осознал свою ошибку и скорректировал курс лечения: мол, надо бы вновь загипсовать ребенку руку. И ребенку с разницей в десять минут снова наложили гипс.

      Разумеется, после скандального инцидента женщина забрала медицинскую карточку сына и перевела его в другую клинику, а потом решила придать случай огласке. Подумала, что иначе врач снова выйдет на работу в таком же состоянии и примет решения, которые будут стоить пациентам здоровья или жизни. Она выложила ролик в Сеть и написала заявление в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку. Кроме того, инцидентом заинтересовались чиновники местного Минздрава.

      Кстати, появились у ревизоров вопросы и к другим сотрудникам отделения. Которые не могли не заметить, что травматолог ведет осмотр «под градусом», но остались безучастными. А ведь кодекс медицинской этики предполагает добропорядочное и гуманное отношение в первую очередь к пациентам, а не к коллегам.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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