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  • 12.09, 15:38
    Москва уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц. Москва, рейтинги, Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц

    Москва уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц

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    Москва уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц

    Москва уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц

      Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге мировых финансовых центров. Исследование раз в полгода проводит консалтинговое агентство Z/Yen и Институт развития Китая.

      Города оценивались по ряду деловых показателей, среди которых налоговые условия, качество жизни, уровень образования, развитие инноваций и инфраструктуры, а также доступность капитала.

      Всего в рейтинг вошли 92 города. Лидером, невзирая на обеспокоенность вокруг Brexit, остается Лондон. Второе место занял Нью-Йорк, третье — Гонконг, на этот раз опередивший Сингапур.

      Говоря о российских финансовых столицах, эксперты отмечают, что им удалось восстановиться после недавнего падения. Санкт-Петербург занял 87-ю строчку рейтинга, Москва — 89-ю.

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