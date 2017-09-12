Москва уступила Петербургу в рейтинге мировых финансовых столиц

Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге мировых финансовых центров. Исследование раз в полгода проводит консалтинговое агентство Z/Yen и Институт развития Китая.

Города оценивались по ряду деловых показателей, среди которых налоговые условия, качество жизни, уровень образования, развитие инноваций и инфраструктуры, а также доступность капитала.



Всего в рейтинг вошли 92 города. Лидером, невзирая на обеспокоенность вокруг Brexit, остается Лондон. Второе место занял Нью-Йорк, третье — Гонконг, на этот раз опередивший Сингапур.



Говоря о российских финансовых столицах, эксперты отмечают, что им удалось восстановиться после недавнего падения. Санкт-Петербург занял 87-ю строчку рейтинга, Москва — 89-ю.