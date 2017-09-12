В Новочеркасске сбежавшая после тройного ДТП девушка покончила с собой

Предполагаемая виновница тройного ДТП без пострадавших покончила жизнь самоубийством, сбежав с места аварии.
20-летняя жительница Новочеркасска Анастасия Л. покончила с собой после того, как протаранила три автомобиля на отечественной «шестерке».
Авария произошла накануне утром. Девушка на ВАЗ-2106 не уступила дорогу «Ладе Калине». После столкновения девушка не смогла затормозить и влетела еще в две припаркованные машины — ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. Растерявшись, Анастасия бросила свой автомобиль на проезжей части и сбежала. В аварии никто не пострадал. Приехавшие полицейские возбудили административное дело по статье «Оставление места ДТП». А брошенную «шестерку» эвакуировали на штрафстоянку.
Как выяснили местные СМИ, автомобиль девушка взяла без спроса у своего мужа, который не разрешал ей садиться за руль.
Авария произошла накануне утром. Девушка на ВАЗ-2106 не уступила дорогу «Ладе Калине». После столкновения девушка не смогла затормозить и влетела еще в две припаркованные машины — ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. Растерявшись, Анастасия бросила свой автомобиль на проезжей части и сбежала. В аварии никто не пострадал. Приехавшие полицейские возбудили административное дело по статье «Оставление места ДТП». А брошенную «шестерку» эвакуировали на штрафстоянку.
Как выяснили местные СМИ, автомобиль девушка взяла без спроса у своего мужа, который не разрешал ей садиться за руль.
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