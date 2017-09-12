Крупнейшие кредитные организации вышли из Ассоциации российских банков

«Сбербанк», ВТБ, «Открытие» и другие банки покинули Ассоциацию российских банков.
Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления ряда финансовых организаций о выходе из объединения. Ассоциацию покинули несколько крупнейших банков: «Сбербанк», ВТБ, ВТБ24, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», банк «Открытие», «Альфа-банк», «Бинбанк» и БМ-банк.
Представители этих банков были отстранены от участия в заседаниях Совета АРБ, уточняет пресс-служба организации.
Совместное заявление о выходе из ассоциации было подано 17 июля. Представители банков были недовольны тем, как в организации принимаются решения. Представители банков заявили, что «зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации». В АРБ тогда отвергли эти обвинения.
Представители этих банков были отстранены от участия в заседаниях Совета АРБ, уточняет пресс-служба организации.
Совместное заявление о выходе из ассоциации было подано 17 июля. Представители банков были недовольны тем, как в организации принимаются решения. Представители банков заявили, что «зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации». В АРБ тогда отвергли эти обвинения.
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