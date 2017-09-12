«Фантастику не комментируем»: в РАН не верят в сенсационный двигатель из Китая

Российские ученые прокомментировали новость, которая сегодня пришла из Китая. Там инженеры заявили, что создали рабочий образц ракетного двигателя EmDrive, действие которого нарушает привычные законы физики.
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН заявил, что не верит в работоспособность в изобретение китайских ученых.
Александр Железняков, член Российской академии космонавтики имени Циолковского: «Я фантастику не комментирую. Вы понимаете, тут вообще непонятно, что это за двигатель. Я все-таки сторонник того, что в природе ничего бесследно не исчезает и ничего бесследно не появляется. А тут какие-то фантастические идеи высказываются. Не зная всех подробностей, комментировать абсурдно».
А ведущий научный сотрудник из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что новость из Китая вообще напомнила ему фильм «Кин-дза-дза», где летающие аппараты тоже нарушают все законы физики. В интервью RT исследователь объяснил, почему идея такого двигателя нереализуема.
Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник из Института космических исследований РАН: «Я сразу скажу, что это бред. Без отброса масс невозможно развивать тягу. В одну сторону летят продукты сгорания в двигателе, а в другую летит ракета. Все мы хотим чудес, причем хотим настолько, что вполне грамотные и получившие соответствующее образование люди впадают в состояние, когда начинают верить в чудеса».
Напомним, сегодня стало известно, что китайские ученые объявили о создании рабочего образца ракетного двигателя EmDrive, действие которого нарушает привычные законы физики: его действие невозможно объяснить в рамках законов сохранения. По словам инженеров из КНР, с помощью такого двигателя можно будет долететь с Земли до Марса за 10 недель.
Александр Железняков, член Российской академии космонавтики имени Циолковского: «Я фантастику не комментирую. Вы понимаете, тут вообще непонятно, что это за двигатель. Я все-таки сторонник того, что в природе ничего бесследно не исчезает и ничего бесследно не появляется. А тут какие-то фантастические идеи высказываются. Не зная всех подробностей, комментировать абсурдно».
А ведущий научный сотрудник из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что новость из Китая вообще напомнила ему фильм «Кин-дза-дза», где летающие аппараты тоже нарушают все законы физики. В интервью RT исследователь объяснил, почему идея такого двигателя нереализуема.
Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник из Института космических исследований РАН: «Я сразу скажу, что это бред. Без отброса масс невозможно развивать тягу. В одну сторону летят продукты сгорания в двигателе, а в другую летит ракета. Все мы хотим чудес, причем хотим настолько, что вполне грамотные и получившие соответствующее образование люди впадают в состояние, когда начинают верить в чудеса».
Напомним, сегодня стало известно, что китайские ученые объявили о создании рабочего образца ракетного двигателя EmDrive, действие которого нарушает привычные законы физики: его действие невозможно объяснить в рамках законов сохранения. По словам инженеров из КНР, с помощью такого двигателя можно будет долететь с Земли до Марса за 10 недель.
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