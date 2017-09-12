Губернатор Подмосковья поручил до конца 2017 года разработать долгосрочную программу по борьбе с борщевиком в регионе.
К концу 2017 года в Подмосковье разработают программу по борьбе с борщевиком Сосновского, средства на нее будут заложены при формировании бюджета на 2018 год. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Глава Минсельхоза Подмосковья Андрей Разин заявил, что контракты на уничтожение сорняка должны быть подписаны до апреля, так как в это время растение начинает активно расти. Программа должна продлиться не менее пяти лет, чтобы не позволить сорняку снова появиться на очищенных территориях, передает слова министра агентство «Москва».
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области: «Сейчас мы хотим определить и включить в программу, наверное, все площади, которые могут быть идентифицированы и подтверждены данными органов местного самоуправления с использованием высоких технологий, а также результатами народного голосования. Мы говорим о комплексной программе, которая будет использовать как химические, так и механические способы борьбы с борщевиком».
Министр сообщил, что в настоящее время распространение сорняка в Подмосковье оценивается в 17 га, и добавил, что ведомство совместно с Минхозуправления разработало мобильное приложение, с помощью которого жители региона сами смогут информировать власти о местах, где есть заросли борщевика.
Борщевик Сосновского — сорное растение, которое отличается высокой жизнеспособностью. Оно вырастает до 3 метров в высоту и занимает большие территории. Растение выделяет ядовитые пары и сок, так что приближаться к зарослям и прикасаться к растению опасно. Борьба с борщевиком в Подмосковье идет уже десятки лет.
Глава Минсельхоза Подмосковья Андрей Разин заявил, что контракты на уничтожение сорняка должны быть подписаны до апреля, так как в это время растение начинает активно расти. Программа должна продлиться не менее пяти лет, чтобы не позволить сорняку снова появиться на очищенных территориях, передает слова министра агентство «Москва».
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области: «Сейчас мы хотим определить и включить в программу, наверное, все площади, которые могут быть идентифицированы и подтверждены данными органов местного самоуправления с использованием высоких технологий, а также результатами народного голосования. Мы говорим о комплексной программе, которая будет использовать как химические, так и механические способы борьбы с борщевиком».
Министр сообщил, что в настоящее время распространение сорняка в Подмосковье оценивается в 17 га, и добавил, что ведомство совместно с Минхозуправления разработало мобильное приложение, с помощью которого жители региона сами смогут информировать власти о местах, где есть заросли борщевика.
Борщевик Сосновского — сорное растение, которое отличается высокой жизнеспособностью. Оно вырастает до 3 метров в высоту и занимает большие территории. Растение выделяет ядовитые пары и сок, так что приближаться к зарослям и прикасаться к растению опасно. Борьба с борщевиком в Подмосковье идет уже десятки лет.
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