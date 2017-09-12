Суд в Сан-Франциско лишил хохлатого павиана прав на собственное селфи

В первом в истории судебном споре обезьяны и человека об авторском праве победил фотограф.
Фотограф Дэвид Слэйтер выиграл суд против организации «Люди за этичное обращение с животными» из-за «селфи обезьяны» и получил авторские права на фотографию павиана Наруто.
Судебные разбирательства длились два года: впервые в истории человечества обезьяна «подала иск» на человека. Точнее от имени хохлатого павиана выступали зоозащитники из организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), которые упрекнули фотографа в эксплуатации вымирающего вида.
К тому времени селфи обезьяны стало настолько популярным, что приносило бешеные гонорары. В PETA настаивали, что весь доход должен перечисляться им. Фотограф настаивал, что камера, штатив и объектив принадлежат ему, а обезьяна просто стащила фотоаппарат и нажала на кнопку. Кроме того, Дэвида Слэйтера возмутило, что зоозащитники потратили на странный иск огромные деньги других благотворителей. «Они тратят на процесс сотни тысяч долларов, которые перевели благотворители, но тратят не на спасение приматов от браконьеров, а на содержание американских юристов, которые тоже выступают за равноправие, раз берут с черных макак ту же таксу, что и с людей. Это процесс, достойный романа Франца Кафки», — говорил британец.
Сейчас обе стороны наконец пришли к согласию: фотограф получил права на снимки, однако обязался жертвовать 25% своих доходов на благотворительность, в частности, на защиту животных. На сайте PETA отмечается, что «дело подняло очень важный вопрос о наделении животных большими правами».
Судебные разбирательства длились два года: впервые в истории человечества обезьяна «подала иск» на человека. Точнее от имени хохлатого павиана выступали зоозащитники из организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), которые упрекнули фотографа в эксплуатации вымирающего вида.
К тому времени селфи обезьяны стало настолько популярным, что приносило бешеные гонорары. В PETA настаивали, что весь доход должен перечисляться им. Фотограф настаивал, что камера, штатив и объектив принадлежат ему, а обезьяна просто стащила фотоаппарат и нажала на кнопку. Кроме того, Дэвида Слэйтера возмутило, что зоозащитники потратили на странный иск огромные деньги других благотворителей. «Они тратят на процесс сотни тысяч долларов, которые перевели благотворители, но тратят не на спасение приматов от браконьеров, а на содержание американских юристов, которые тоже выступают за равноправие, раз берут с черных макак ту же таксу, что и с людей. Это процесс, достойный романа Франца Кафки», — говорил британец.
Сейчас обе стороны наконец пришли к согласию: фотограф получил права на снимки, однако обязался жертвовать 25% своих доходов на благотворительность, в частности, на защиту животных. На сайте PETA отмечается, что «дело подняло очень важный вопрос о наделении животных большими правами».
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