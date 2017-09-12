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  • 12.09, 12:37

    Владельцев секс-кукол предупредили о смертельной опасности

    1 комментарий
    Владельцев <nobr>секс-кукол</nobr> предупредили о смертельной опасности

    Владельцев секс-кукол предупредили о смертельной опасности

    Владельцев <nobr>секс-кукол</nobr> предупредили о смертельной опасности
  • Фото: Associated Press © 2017, DMITRY LOVETSKY

    • Специалист по кибербезопасности предупредил, что высокотехнологичные секс-куклы могут быть способны на массовые убийства.

    Эксперт Ника Паттерсона указал на то, что современные игрушки для взрослых подключены к Интернету, то есть доступ к ним могут получить хакеры. Взломав секс-куклу, преступники смогут заставить ее делать все что угодно, так как они получат полный контроль над всеми частями ее тела.

    Таким образом, взломанные секс-куклы могут причинить увечья и травмы или даже убить. При этом отмечается, что хакеры способны массово взломать секс-куклы, тогда большому количеству людей будет грозить серьезная опасность. Поэтому владельцам высокотехнологичных игрушек стоит быть осторожными и проявлять бдительность, передает Dni.Ru.

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