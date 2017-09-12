Владельцев секс-кукол предупредили о смертельной опасности

Специалист по кибербезопасности предупредил, что высокотехнологичные
секс-куклы могут быть способны на массовые убийства.
Эксперт Ника Паттерсона указал на то, что современные игрушки для взрослых подключены к Интернету, то есть доступ к ним могут получить хакеры. Взломав секс-куклу, преступники смогут заставить ее делать все что угодно, так как они получат полный контроль над всеми частями ее тела.
Таким образом, взломанные секс-куклы могут причинить увечья и травмы или даже убить. При этом отмечается, что хакеры способны массово взломать секс-куклы, тогда большому количеству людей будет грозить серьезная опасность. Поэтому владельцам высокотехнологичных игрушек стоит быть осторожными и проявлять бдительность, передает Dni.Ru.
Таким образом, взломанные секс-куклы могут причинить увечья и травмы или даже убить. При этом отмечается, что хакеры способны массово взломать секс-куклы, тогда большому количеству людей будет грозить серьезная опасность. Поэтому владельцам высокотехнологичных игрушек стоит быть осторожными и проявлять бдительность, передает Dni.Ru.
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