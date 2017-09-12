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  • 12.09, 12:36

    В Москве на улице зарезали 23-летнюю девушку

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    В Москве на улице зарезали 23-летнюю девушку

    В Москве на улице зарезали <nobr>23-летнюю</nobr> девушку

    Полиция ищет преступника, убившего девушку на улице рядом с домом на юго-востоке Москвы.

    Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, сегодня утром прохожие нашли тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями около жилого дома на Краснодарской улице. По предварительной версии, погибшая умерла на месте от нескольких ударов ножом.

    Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас сотрудники СК допрашивают очевидцев и ищут преступника.

    Между тем источник в правоохранительных органах столицы уточнил РИА Новости, что погибшая была уроженкой Таджикистана, а преступник мог быть ее земляком. Убийца ударил жертву ножом не менее семи раз, после чего скрылся с места преступления. По предварительным данным, он был одет в светлую бейсболку и черную куртку.


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