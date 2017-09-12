Автокатастрофа во Владимире: груженный песком грузовик разбросал по трассе 5 легковушек

Крупное ДТП произошло во Владимире: столкнулись шесть автомобилей. Водители двух легковых машин погибли.
Грузовик МАЗ столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и фургоном во Владимире, два водителя погибли. Авария произошла на въезде в город на регулируемом перекрестке.
В МВД установили последовательность массового ДТП: груженный песком МАЗ сначала столкнулся с Mercedes, после чего большегруз отлетел и разбросал по трассе Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и «Ладу Приору», а потом опрокинулся на фургон Ford Transit, засыпав его песком.
Погибли водители Mercedes-Benz и Ford Transit. Информация об остальных пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики, сообщает РИА Новости.
Фотографии автокатастрофы в соцсетях публикуют многочисленные очевидцы. По словам одного из свидетелей, водитель большегруза пытался проскочить на красный сигнал светофора. В районе аварии на трассе М7 образовалась огромная пробка.
Фото: Elena Lenina / vk.com
Фото: overhearauto33 / vk.com
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области
В МВД установили последовательность массового ДТП: груженный песком МАЗ сначала столкнулся с Mercedes, после чего большегруз отлетел и разбросал по трассе Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и «Ладу Приору», а потом опрокинулся на фургон Ford Transit, засыпав его песком.
Погибли водители Mercedes-Benz и Ford Transit. Информация об остальных пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики, сообщает РИА Новости.
Фотографии автокатастрофы в соцсетях публикуют многочисленные очевидцы. По словам одного из свидетелей, водитель большегруза пытался проскочить на красный сигнал светофора. В районе аварии на трассе М7 образовалась огромная пробка.
Фото: Elena Lenina / vk.com
Фото: overhearauto33 / vk.com
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области
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