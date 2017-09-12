МИД РФ переводит сайты зарубежных дипмиссий на отечественные серверы

Сайты находящихся за границей российских диппредставительств переведут на домашние серверы.
По информации «Известий», российский МИД намерен оформить сайты всех диппредставительств РФ за рубежом в одном стиле и перевести их на отечественные домашние серверы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты. Надеемся закончить их до конца года. Еще остались сайты посольств и генеральных консульств, которые продолжают работать на серверах местных провайдеров. Рассчитываем полностью унифицировать и придать интернет-страницам наших посольств, генеральных консульств, постпредств и территориальных органов МИД единообразие».
По словам Захаровой, существует 3 дизайн-макета, которые отличаются по возможностям.
Мария Захарова: «Все они имеют более или менее единообразный вид. Крупные представительства выбирают максимальные функциональные возможности интерфейса, так как могут насытить его контентом».
В качестве примера Мария Захарова привела сайты российских посольств в Мексике, Польше и Австралии и представительства МИДа в Новосибирске.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений. Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты. Надеемся закончить их до конца года. Еще остались сайты посольств и генеральных консульств, которые продолжают работать на серверах местных провайдеров. Рассчитываем полностью унифицировать и придать интернет-страницам наших посольств, генеральных консульств, постпредств и территориальных органов МИД единообразие».
По словам Захаровой, существует 3 дизайн-макета, которые отличаются по возможностям.
Мария Захарова: «Все они имеют более или менее единообразный вид. Крупные представительства выбирают максимальные функциональные возможности интерфейса, так как могут насытить его контентом».
В качестве примера Мария Захарова привела сайты российских посольств в Мексике, Польше и Австралии и представительства МИДа в Новосибирске.
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