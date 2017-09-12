В Петербурге очевидцы сняли падающий с неба огненный шар: видео

В Сети обсуждают падение крупного метеорита в окрестностях
Санкт-Петербурга. Очевидцы утверждают, что после яркой вспышки видели столб дыма и даже указывают район падения небесного тела.
Жители Санкт-Петербурга выкладывают в соцсетях видеозаписи падения крупного небесного тела. На кадрах видно, как по небу быстро движется яркая точка, в какой-то момент она сильно увеличивается, взрывается и гаснет.
Пользователи также обсуждают и место падения метеорита. Некоторые утверждают, что видели столб дыма в районе Гостилиц. Кто-то уверен, что небесное тело упало чуть ли не в центре Петербурга — «где-то за Московским проспектом». «В 20:15 (примерно) ехал с работы, и на перекрестке Митрофаньевского шоссе и Благодатной пролетел прямо над нами. Летел со стороны Ленинского проспекта и, по ощущениям, упал где-то за Московским проспектом», — пишет один из очевидцев.
В главной астрономической обсерватории Пулково рассказали, что, скорее всего, жители города наблюдали падение болида, который, вероятно, полностью сгорел в атмосфере. Также ученые допустили, что это могла быть крупная частица потока Персеиды, из которого совсем недавно вышла Земля, сообщает «Фонтанка.ру».
Пользователи также обсуждают и место падения метеорита. Некоторые утверждают, что видели столб дыма в районе Гостилиц. Кто-то уверен, что небесное тело упало чуть ли не в центре Петербурга — «где-то за Московским проспектом». «В 20:15 (примерно) ехал с работы, и на перекрестке Митрофаньевского шоссе и Благодатной пролетел прямо над нами. Летел со стороны Ленинского проспекта и, по ощущениям, упал где-то за Московским проспектом», — пишет один из очевидцев.
В главной астрономической обсерватории Пулково рассказали, что, скорее всего, жители города наблюдали падение болида, который, вероятно, полностью сгорел в атмосфере. Также ученые допустили, что это могла быть крупная частица потока Персеиды, из которого совсем недавно вышла Земля, сообщает «Фонтанка.ру».
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