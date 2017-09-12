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  • 12.09, 11:04

    В России удвоилось число детей, страдающих ожирением

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    В России удвоилось число детей, страдающих ожирением

    В России удвоилось число детей, страдающих ожирением

    В России удвоилось число детей, страдающих ожирением
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Минздрав РФ зафиксировал двукратное увеличение числа случаев ожирения среди детей в России.

    По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, в России в два раза возросло количество школьников, страдающих ожирением. В настоящее время это заболевание обнаружено у 5–8% детей, тогда как в 90-е годы заболевших было 2–3%. 11–18% школьников находятся в группе риска, так как у них наблюдается избыточная масса тела. Эксперты считают, что эти цифры позволяют говорить об эпидемии ожирения в России. Ее распространение связано с изменением образа жизни, режима дня и пищевых привычек населения.

    Проблема детского ожирения распространена во многих странах. По числу детей, страдающих этим заболеванием, Россию опережают Италия, Португалия, Литва, США.
    В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с заболеванием недостаточно, сообщают «Известия». Ожирение, появившееся в детстве, часто прогрессирует во взрослом возрасте, что приводит к ряду других заболеваний, в том числе к сахарному диабету 2-го типа и проблемам с сердцем и сосудами.

    Лучший способ борьбы с ожирением — профилактика, считают в Минздраве. Необходимы комплексные меры на всех уровнях, включая муниципальные. Основную ставку эксперты делают на физическую активность, которая должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни детей и подростков.

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