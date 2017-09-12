Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 11:05

    Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении базисными правами человека

    1 комментарий

    Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении базисными правами человека

    Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении базисными правами человека

    Власти Крыма ответили на заявление Евросоюза о непризнании результатов выборов, прошедших на полуострове 10 сентября.

    Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что, делая подобные заявление, ЕС вновь показывается, «что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае — правом на свободные выборы».

    Также Мурадов отметил, что в такой позиции Евросоюза нет ничего удивительного, подчеркнув при этом, что Европа нуждается в «радикальном обновлении мышления».

    Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма: «Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств».

    А председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обвинила ЕС в проведении политики двойных стандартов и заявила, что участие крымчан в выборах еще раз продемонстрировало, что они ощущают себя гражданами России, передает РИА Новости.

    смотретьОвсянников стал первым избранным губернатором Севастополя
    Овсянников стал первым избранным губернатором Севастополя
    Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Севастополе выбирали губернатора города. Им стал бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов. Также в Крыму прошли довыборы в местный парламент.

    Евросоюз же заявил, что не признает прошедшие в Крыму и Севастополе выборы и «считает полуостров территорией Украины». А в Киеве заявляли, что намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru