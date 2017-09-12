Власти Крыма обвинили ЕС в пренебрежении базисными правами человека

Власти Крыма ответили на заявление Евросоюза о непризнании результатов выборов, прошедших на полуострове 10 сентября.
Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что, делая подобные заявление, ЕС вновь показывается, «что он пренебрегает базисными правами человека, в данном случае — правом на свободные выборы».
Также Мурадов отметил, что в такой позиции Евросоюза нет ничего удивительного, подчеркнув при этом, что Европа нуждается в «радикальном обновлении мышления».
Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма: «Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств».
А председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обвинила ЕС в проведении политики двойных стандартов и заявила, что участие крымчан в выборах еще раз продемонстрировало, что они ощущают себя гражданами России, передает РИА Новости.
Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Севастополе выбирали губернатора города. Им стал бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов. Также в Крыму прошли довыборы в местный парламент.
Евросоюз же заявил, что не признает прошедшие в Крыму и Севастополе выборы и «считает полуостров территорией Украины». А в Киеве заявляли, что намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования.
Также Мурадов отметил, что в такой позиции Евросоюза нет ничего удивительного, подчеркнув при этом, что Европа нуждается в «радикальном обновлении мышления».
Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма: «Пока не изменится их логика понимания прав человека, пока они будут стоять на позиции их прямого игнорирования, до тех пор будет сохраняться и этот подход Европейского союза. Это еще раз показывает необходимость радикального обновления мышления ведущих деятелей этой группировки государств».
А председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева обвинила ЕС в проведении политики двойных стандартов и заявила, что участие крымчан в выборах еще раз продемонстрировало, что они ощущают себя гражданами России, передает РИА Новости.
Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Севастополе выбирали губернатора города. Им стал бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов. Также в Крыму прошли довыборы в местный парламент.
Евросоюз же заявил, что не признает прошедшие в Крыму и Севастополе выборы и «считает полуостров территорией Украины». А в Киеве заявляли, что намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования.
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