Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 11:04
    В Нью-Йорке представили коллекцию модной одежды для собак. Нью-Йорк, США, животные, мода, одежда, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке представили коллекцию модной одежды для собак

    В Нью-Йорке представили коллекцию модной одежды для собак

    комментировать
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> представили коллекцию модной одежды для собак

    В Нью-Йорке представили коллекцию модной одежды для собак

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> представили коллекцию модной одежды для собак

      Необычный показ прошел на Неделе моды в Нью-Йорке. Там главными моделями на подиуме стали… собаки.

      Коллекцию для четвероногих создал Энтони Рубио. Дизайнер убежден в том, что собака — лучший друг человека и полноценный член семьи, поэтому нет ничего странного в том, чтобы красиво их наряжать.

      В сезоне осень-зима — 2017–2018 Энтони предлагает одевать собак в яркие накидки, расшитые пайетками. Свой показ модельер посвятил бездомным животным, некоторые из них стали его моделями.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru