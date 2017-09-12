В Нью-Йорке представили коллекцию модной одежды для собак

Необычный показ прошел на Неделе моды в Нью-Йорке . Там главными моделями на подиуме стали… собаки.

Коллекцию для четвероногих создал Энтони Рубио. Дизайнер убежден в том, что собака — лучший друг человека и полноценный член семьи, поэтому нет ничего странного в том, чтобы красиво их наряжать.



В сезоне осень-зима — 2017–2018 Энтони предлагает одевать собак в яркие накидки, расшитые пайетками. Свой показ модельер посвятил бездомным животным, некоторые из них стали его моделями.