Количество пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО увеличилось до 20 человек

Число пострадавших при столкновении поезда Адлер — Нижневартовск и грузовика в Югре выросло до 20 человек.
В медицинское учреждение обратились еще два пассажира. Им оказали помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась, сообщили сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Сейчас на стационарном лечении находятся 15 человек, в том числе четверо детей. В ближайшее время троих пострадавших выпишут домой. Также отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов остается без изменений, добавили в ведомстве.
Напомним, 9 сентября на переезде под Нижневартовском столкнулись пассажирский состав и грузовик. 17 человек доставили в больницу. В их числе четверо детей и водитель самосвала. Погибших нет.
По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Кроме того, водитель мог уснуть за рулем. Вагон, с которым столкнулся самосвал, разрушен почти полностью. Часть пассажиров на своих автомобилях забрали родственники. Остальных доставили в город автобусами и дополнительным поездом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Сейчас на стационарном лечении находятся 15 человек, в том числе четверо детей. В ближайшее время троих пострадавших выпишут домой. Также отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов остается без изменений, добавили в ведомстве.
Напомним, 9 сентября на переезде под Нижневартовском столкнулись пассажирский состав и грузовик. 17 человек доставили в больницу. В их числе четверо детей и водитель самосвала. Погибших нет.
По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Кроме того, водитель мог уснуть за рулем. Вагон, с которым столкнулся самосвал, разрушен почти полностью. Часть пассажиров на своих автомобилях забрали родственники. Остальных доставили в город автобусами и дополнительным поездом.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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