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  • 12.09, 11:05

    Уголовное дело возбудили против фермера, избившего подростка после боксерского поединка

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    Уголовное дело возбудили против фермера, избившего подростка после боксерского поединка

    Уголовное дело возбудили против фермера, избившего подростка после боксерского поединка

    Следователи в Ставропольском крае завели уголовное дело на местного фермера, который, по данным следствия, устроил боксерский поединок между своим сыном и его товарищем, а затем избил побеждавшего ребенка.

    В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    Инцидент произошел в селе Чур Ставропольского края. Местный фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его товарищем. Когда 13-летний подросток стал побеждать, мужчина избил мальчика до обморока. У ребенка диагностировали разрыв барабанной перепонки.

    Ранее местные СМИ отмечали, что фермер пытался уйти от уголовного преследования, якобы ссылаясь на неких покровителей в правоохранительных органах. Следом с заявлением выступил и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, который заявил, что «в скором времени человек, посмевший так жестоко поступить с ребенком, ответил перед судом по всей строгости закона».



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