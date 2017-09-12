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  • 12.09, 11:05

    Нефтяные цены после подъема устремились вниз

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    Нефтяные цены после подъема устремились вниз

    Нефтяные цены после подъема устремились вниз

    Нефтяные цены после подъема устремились вниз

    Черное золото теряет в цене. Накануне по итогам торговой сессии нефть подросла, сегодня же трейдеры оценивают последствия урагана «Ирма» и как они отразятся на спросе на энергоносители в Америке.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 53 долларов 75 центов за баррель (-0,17%). К закрытию рынка в понедельник фьючерсы прибавили в цене 0,11% и стоили 53 доллара 84 цента за баррель.

    На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI на октябрь опустилась сегодня до 48 долларов 1 цента за баррель (-0,12%). По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на до 48 долларов 7 центов за баррель (+1,24%).

    По мнению экспертов, при разрушительных ураганах волатильность цен на углеводороды может быть высокой. Участников рынка интересуют не только ущерб, нанесенный «Ирмой», но и темпы возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий, приостановленных из-за урагана «Харви».

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