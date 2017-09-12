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  • 12.09, 09:34

    В Сибири 75-летняя пенсионерка неделю выживала в тайге в коконе из листьев

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    В Сибири 75-летняя пенсионерка неделю выживала в тайге в коконе из листьев

    В Сибири <nobr>75-летняя</nobr> пенсионерка неделю выживала в тайге в коконе из листьев

    Жительница Кемеровской области, заблудившаяся в тайге, обнаружена на седьмой день поисков, 75-летняя пенсионерка, чтобы выжить, питалась ягодами и кореньями, грелась в коконе из листьев, а также пережила встречу с медведем и рысью.

    Жительницу Кемеровской области нашли на седьмой день поисков в тайге. 75-летняя пенсионерка с сильным истощением и переохлаждением сейчас находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

    МВД РФ по Кемеровской области: «На седьмой день обессилевшая пенсионерка была обнаружена в тайге. Женщина пояснила, что все это время слышала поисковиков и шла на звук».

    Женщина рассказала, что отправилась с родственниками за грибами в лес и потерялась. Всю неделю, что она провела в тайге, в Кузбассе стояла холодная осенняя погода. С 7 на 8 сентября в некоторых районах температура ночью падала до минус 4 градусов. Пенсионерка рассказала, что ее спас самодельный кокон из сухих листьев.

    МВД РФ по Кемеровской области: «Она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью. По счастливой случайности животные не проявили агрессии».

    Всего в Кузбассе с начала года в полицию поступило 63 сообщения о пропавших во время сбора грибов, ягод и орехов людях. В настоящее время проводятся поиски четырех потерявшихся, сообщает ТАСС.

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