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  • 12.09, 08:02

    МИД Казахстана: в переговорах в Астане примут участие представители вооруженной сирийской оппозиции

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    МИД Казахстана: в переговорах в Астане примут участие представители вооруженной сирийской оппозиции

    МИД Казахстана: в переговорах в Астане примут участие представители вооруженной сирийской оппозиции

    В МИД Казахстана подтвердили участие на переговорах в Астане представителей вооруженной сирийской оппозиции.

    Как сообщает РИА Новостированию ситуации в Сирии примут участие представители вооруженной оппозиции.

    Кайрат Абдрахманов, глава МИД Казахстана: «В консульские учреждения Казахстана официально обратились представители сирийской вооруженной оппозиции с просьбой выдать въездные визы. Это означает, что, как и в прошлый раз, представители сирийской вооруженной оппозиции примут активно участие в следующем раунде».

    По словам Абдрахманова, на переговорах будут представлены как новые группы оппозиции, базирующиеся в регионе ближе к Иордании, так и другие группы, которые с самого начала принимали участие в астанинском процессе и уже присоединились к режиму перемирия.

    Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14–15 сентября. Предполагается, что главной темой переговоров станет стабилизация перемирия и недопущение нарушений в зонах деэскалации. Перед началом шестого раунда страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

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