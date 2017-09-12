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  • 12.09, 11:04
    Бежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город. беженцы, войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город

    Бежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город

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    Бежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город

    Бежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город

    Бежавшие от войны жители сирийской Адры мечтают вернуться в родной город

      Адра превратилась в город, которого нет на карте. Раньше здесь располагался лицей для одаренных детей, сейчас тут находится лагерь беженцев, где есть жилые корпуса, больница и школа.

      Далия учила детей из Адры еще до войны. Она вместе с мужем бежала из разрушенного дома, когда туда пришли боевики. Сейчас женщина мечтает вернуться в собственную квартиру, но продолжает учить детей из родной Адры. Занятия проходят в очень комфортабельном лагере беженцев.

      Далия Израк, учительница арабского языка: «Дети войны — они какие-то удивительные, все схватывают на лету и хорошо учатся».

      И тетради, и учебники, и школьные принадлежности детям достались бесплатно от сирийского государства. В лагере живут 1500 человек. Целых 230 семей. Продукты они получают бесплатно. На территории поселения есть магазин, где можно купить свежие фрукты и овощи. Многие смогли найти себе работу за пределами приюта беженцев. Тем же, кому не повезло, на выручку приходит руководство центра, которое открывает маленькие мастерские, покупает инструмент, например, швейные машинки. Это и дополнительный заработок для людей, и возможность чем-то их занять.

      Безногий Хуссейн аль-Эльми тоже родом из Адры. Он говорит, что пока вернутся в родной город не может — просто некуда, от дома остались одни руины.

      Хуссейн аль-Эльми, местный житель: «Когда террористы, захватывали Адру, они открыли дверь в мой дом и закинули гранату. Мой старший сын погиб, а я остался без ног. Сейчас за мной ухаживают младший сын и дочь. Ждем, когда правительство поможет восстановить наше жилище, тогда поедем в Адру».

      Здесь можно услышать тысячи таких историй. Руа вместе с лучшей подругой готовит домашнее задание. Девочки учатся в 9-м классе. Они говорят, что в лагере беженцев им хорошо, но при первой же возможности они вернутся в родной город.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, только за последний год комфортный лагерь беженцев смогли покинуть 85 семей. Они уже приступили к восстановлению своих домов. Директор центра говорит, что если так пойдет дело, то через год или два здесь снова будет лицей для одаренных сирийских детей.

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