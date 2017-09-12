Могерини: ЕС не признает выборы в Крыму и Севастополе

Евросоюз распространил заявление о непризнании выборов 10 сентября в Севастополе и Крыму.
Внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, в котором говорится, что Европейский союз не признает прошедшие 10 сентября выборы в Крыму и Севастополе, цитирует ТАСС.
В заявлении говорится, что «ЕС считает Крым и Севастопль территорией Украины» и что «Евросоюз непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины».
Напомним, накануне украинские власти заявляли, что намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования в Крцму и Севастополе.
Новым главой Севастополя стал бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
В заявлении говорится, что «ЕС считает Крым и Севастопль территорией Украины» и что «Евросоюз непоколебим в поддержке территориальной целостности Украины».
Напомним, накануне украинские власти заявляли, что намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования в Крцму и Севастополе.
Новым главой Севастополя стал бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
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