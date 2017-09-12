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  • 12.09, 08:02
    «Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ. Ирак, Исламское государство, войны и вооруженные конфликты, дети и подростки, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ

    «Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ

    2 комментария
    «Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ

    «Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ

    «Мы вырвались из ада»: жены боевиков рассказали о жизни в ИГИЛ

      В Ираке журналисты обнаружили почти полторы тысячи детей и жен боевиков. Точное расположение лагеря власти не разглашают, чтобы не подвергать людей опасности, известно лишь, что он находится в окрестностях Мосула.

      Большинство обитателей поселения приехали из Турции, но есть, вероятно, и российские граждане. Дети и их матери очень напуганы, многие даже не понимают, где находятся, но все очень хотят вернуться домой и описывают свое пребывание в запрещенной в РФ экстремистской группировке «Исламское государство» однозначно: мы вырвались из ада.

      Жена боевика: «За мной мама приехала, маму они тоже не отпустили. Кто приезжает в ИГИЛ, того они не отпускают, даже если нужна медицинская помощь».

      Жена боевика: «Я видела, как одна женщина умерла. А дети просто там плакали. Она сказала: если я умру, отправьте моих детей в Дагестан к моим родителям».

      Тяжелее всего пришлось детям, многие из них родились на войне и там же стали сиротами. Их необходимо вернуть на родину, но за каждым таким возвращением стоят длительные поиски и переговоры. В начале сентября уже удалось спасти несколько российских детей. Они прилетели в Чечню из Ирака и Сирии и встретились с родными. Сейчас в России создают единую базу детей, родители которых примкнули к боевикам на Ближнем Востоке.

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