Власти Японии объявили, что экстремальная жара спадает

В Японии
из-за жары за неделю госпитализированы свыше 750 человек, что почти вдвое меньше, чем в предыдущую неделю.
Главное пожарное управление Японии, которое в этой стране выполняет также функции МЧС и скорой помощи, сообщает, что число пострадавших от жары в стране снизилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Экстремальная жара постепенно спадает, во многих областях региона прошли дожди, пишет ТАСС.
По данным пожарного управления Японии, с 1 мая из-за сильной жары десятки тысяч человек попали в больницы, погибли не менее 44 человек. Спасатели на протяжении всего лета рекомендовали гражданам страны избегать длительного пребывания на солнце и пить как можно больше жидкости.
По данным пожарного управления Японии, с 1 мая из-за сильной жары десятки тысяч человек попали в больницы, погибли не менее 44 человек. Спасатели на протяжении всего лета рекомендовали гражданам страны избегать длительного пребывания на солнце и пить как можно больше жидкости.
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