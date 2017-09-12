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  • 12.09, 06:32

    Власти Японии объявили, что экстремальная жара спадает

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    Власти Японии объявили, что экстремальная жара спадает

    Власти Японии объявили, что экстремальная жара спадает

    В Японии из-за жары за неделю госпитализированы свыше 750 человек, что почти вдвое меньше, чем в предыдущую неделю.

    Главное пожарное управление Японии, которое в этой стране выполняет также функции МЧС и скорой помощи, сообщает, что число пострадавших от жары в стране снизилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Экстремальная жара постепенно спадает, во многих областях региона прошли дожди, пишет ТАСС.

    По данным пожарного управления Японии, с 1 мая из-за сильной жары десятки тысяч человек попали в больницы, погибли не менее 44 человек. Спасатели на протяжении всего лета рекомендовали гражданам страны избегать длительного пребывания на солнце и пить как можно больше жидкости.

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