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  • 12.09, 06:32

    Российские дипломаты сочли издевательством комментарий Госдепа об обысках

    1 комментарий
    Российские дипломаты сочли издевательством комментарий Госдепа об обысках

    Российские дипломаты сочли издевательством комментарий Госдепа об обысках

    Российские дипломаты сочли издевательством комментарий Госдепа об обысках
  • Фото: Associated Press © 2017, Eric Risberg

    • Посольство РФ распространило комментарий, в котором подвергло резкой критике высказывания официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт о «прогулках» спецслужб по диппредставительству России в Сан-Франциско.

    Из текста заявления, размещенного на сайте посольства РФ в США: «Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы „прогулками“, как откровенно издевательские».

    Напомним, речь идет о брифинге, на котором официальный представитель внешнеполитического ведомства США заявила, что Штаты хотели бы прекращения политики «око за око» в двусторонних дипломатических отношениях. При этом Науэрт отшучивалась вместо ответов на вопросы об обысках российской дипломатической собственности. А проведенные американскими спецслужбами обыски Науэрт назвала произошедшее словом tour («обход», «осмотр»).

    Из текста заявления посольства РФ в США: «На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких „прогулок“ представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?».

    смотретьГосдеп отрицает участие ФБР в обысках дипсобственности РФ и призывает отказаться от ответных мер
    Госдеп отрицает участие ФБР в обысках дипсобственности РФ и призывает отказаться от ответных мер
    Напомним, Науэрт тогда заявляла, что обыски в дипломатических объектах РФ были проведены законно. А на вопрос журналиста Associated Press Мэтта Ли, если это считается нормой, то не напомнит ли она прецедент, когда подобное происходило в отношении дипломатической собственности США, представитель Госдепа сочла это «забавным» и спросила работает ли репортер на российские СМИ.

    смотретьСпецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ
    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ
    В конце августа власти США потребовали ко 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В день закрытия в дипломатических объектах прошли обыски, которые в Госдепе дипломатично назвали «инспекцией». В МИД РФ заявили, что представители американских спецслужб «ведут себя как оккупанты».

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