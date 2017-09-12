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  • 12.09, 03:30

    В Подмосковье 2 человека погибли под колесами электрички

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    В Подмосковье 2 человека погибли под колесами электрички

    В Подмосковье 2 человека погибли под колесами электрички

    Управление МВД на транспорте выясняет обстоятельства гибели двоих мужчин на железнодорожных путях в районе платформы Кратово.

    В полиции сообщили, что двое мужчин, погибших под колесами электрички в районе станции Кратово, пересекали железнодорожные пути при включенном запрещающем сигнале, предупреждающем о приближении поезда.

    Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин — Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак».

    Полиция проверяет все обстоятельства гибели людей, пишет ТАСС.

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