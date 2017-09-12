В Подмосковье 2 человека погибли под колесами электрички

Управление МВД на транспорте выясняет обстоятельства гибели двоих мужчин на железнодорожных путях в районе платформы Кратово.
В полиции сообщили, что двое мужчин, погибших под колесами электрички в районе станции Кратово, пересекали железнодорожные пути при включенном запрещающем сигнале, предупреждающем о приближении поезда.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин — Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак».
Полиция проверяет все обстоятельства гибели людей, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу: «На платформе Кратово Казанского направления электропоездом сообщением Голутвин — Москва смертельно травмированы двое мужчин, которые перебегали на запрещающий знак».
Полиция проверяет все обстоятельства гибели людей, пишет ТАСС.
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