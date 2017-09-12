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  • 12.09, 03:30

    Трамп продлил действие чрезвычайного положения в США на 1 год

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    Трамп продлил действие чрезвычайного положения в США на 1 год

    Трамп продлил действие чрезвычайного положения в США на 1 год

    Трамп продлил действие чрезвычайного положения в США на 1 год
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Президент США продлил еще на 12 месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

    Из текста уведомления президента США Конгрессу: «Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется. Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2017 года».

    Напомним, режим ЧП, который дает президенту США некоторые дополнительные юридические полномочия, был введен через три дня после того, как 11 сентября 2001 года экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет тогда рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов в США погибли около 3 тысяч человек.

    Ранее Дональд Трамп с супругой посетили мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года. Минута молчания была объявлена в 08:46 по местному времени (15:46 по Москве), когда 11 сентября 2001 года первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Во время траурной церемонии в Пентагоне Трамп заявил, что в день теракта «изменился весь мир».

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