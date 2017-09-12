Эксперты прокомментировали политическое шоу с прорывом Саакашвили через границу Украины

Как грузин Саакашвили, готовый вдруг отдать жизнь за Незалежную, прорывался через кордоны? Что это очередной театральный трюк или начало новой революции?
Есть в политике такие персонажи, которые из любого своего появления на публике могут устроить настоящее шоу. Например, такие, как Михаил Саакашвили. Изгнанный из Грузии, разругавшийся с Порошенко и лишенный украинского гражданства он решил вернуться на Украину, и сделал это в лучших своих традициях. Через пограничный блок-пост он в прямом смысле прорывался. Кто стоит за скандальным политиком и чем все это грозит и Саакашвили, и всей Украине, выясняла корреспондент НТВ Валерия Алёхина.
Михаил Саакашвили сейчас находится в «Леополисе», так называется один из самых дорогих отелей во Львове. Сюда его поселил мэр города Андрей Садовый. Опального политика в компании его влиятельной подруги Юлии Тимошенко здесь встретили, как родного.
После этого Саакашвили, Тимошенко и Садовый отправились в ресторан отеля поужинать. Шли пешком, по пути делая селфи со всеми желающими. Ни один полицейский не попытался пресечь эту ночную прогулку. Более того, гостиницу всю ночь охраняли люди с автоматами. Впрочем, под окнами дежурили в основном соратники бывшего губернатора Одесской области
Саакашвили и Тимошенко всё утро о чем-то совещались в номере экс-губернатора Одесской области, а затем, уже после обеда, политическая парочка вышла к народу. Первой взяла слово Тимошенко.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Мы обязаны защитить стратегию Украины, которая формирует демократическую страну. И я уверена, что у нас все получится».
Затем Саакашвили заявил, что он вернулся, чтобы спасти Украину.
Михаил Саакашвили: «У меня есть четкий план: закончить с разграблением экономики, закончить с властью олигархата».
А вот так накануне грузин, готовый отдать жизнь за Незалежную, в прямом смысле прорывался через кордоны. Политологи гадают, что все это значит: политическая клоунада по-украински или начало нового Майдана?
Андрей Мишин, директор Киевского института мирных исследований: «Саакашвили может сыграть ту роль, которую сыграли студенты для начала „Евромайдана“, который вообще был сначала неполитическим».
То, что за Саакашвили стоят влиятельные американские силы, давно не секрет. Немецкий эксперт Александр Рар уверяет, что теперь уже и в Европе политики готовы помочь бывшему губернатору бросить вызов не оправдавшему евронадежд Порошенко.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Михаил Саакашвили сейчас находится в «Леополисе», так называется один из самых дорогих отелей во Львове. Сюда его поселил мэр города Андрей Садовый. Опального политика в компании его влиятельной подруги Юлии Тимошенко здесь встретили, как родного.
После этого Саакашвили, Тимошенко и Садовый отправились в ресторан отеля поужинать. Шли пешком, по пути делая селфи со всеми желающими. Ни один полицейский не попытался пресечь эту ночную прогулку. Более того, гостиницу всю ночь охраняли люди с автоматами. Впрочем, под окнами дежурили в основном соратники бывшего губернатора Одесской области
Саакашвили и Тимошенко всё утро о чем-то совещались в номере экс-губернатора Одесской области, а затем, уже после обеда, политическая парочка вышла к народу. Первой взяла слово Тимошенко.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Мы обязаны защитить стратегию Украины, которая формирует демократическую страну. И я уверена, что у нас все получится».
Затем Саакашвили заявил, что он вернулся, чтобы спасти Украину.
Михаил Саакашвили: «У меня есть четкий план: закончить с разграблением экономики, закончить с властью олигархата».
А вот так накануне грузин, готовый отдать жизнь за Незалежную, в прямом смысле прорывался через кордоны. Политологи гадают, что все это значит: политическая клоунада по-украински или начало нового Майдана?
Андрей Мишин, директор Киевского института мирных исследований: «Саакашвили может сыграть ту роль, которую сыграли студенты для начала „Евромайдана“, который вообще был сначала неполитическим».
То, что за Саакашвили стоят влиятельные американские силы, давно не секрет. Немецкий эксперт Александр Рар уверяет, что теперь уже и в Европе политики готовы помочь бывшему губернатору бросить вызов не оправдавшему евронадежд Порошенко.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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