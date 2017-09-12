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  • 12.09, 05:00
    Россиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см. Книга Гиннесса, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см

    Россиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см

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    Россиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см

    Россиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см

    Россиянка из Книги Гиннесса рассказала о трудностях жизни с ногами длиной 132 см

      Жительница Пензы официально занесена в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ног на планете. Рост Екатерины Лисиной — 2 метра 5 сантиметров. Но весь мир поразил не ее рост, а длина ног: 1 метр 32 сантиметра.

      Еще недавно она была баскетболисткой, выигрывала медали чемпионатов мира и Европы, участвовала в Олимпиаде. Но, закончив спортивную карьеру, Екатерина Лисина решила пойти в модели.

      Екатерина Лисина, рекордсменка: «Процесс попадания в книгу рекордов Гиннеса занял у меня 9 месяцев. Мне пришлось мерить не только мои длинные ноги, но и рост».

      Теперь Катя нарасхват: интервью, фотосессии, участие в шоу. На днях британским телеведущим пришлось даже вставать на стремянки, чтобы попасть с ней в один кадр. Вот и корреспондент НТВ Сергей Пикулин, у которого рост метр восемьдесят два, прикрепляя Екатерине микрофон смотрел на девушку снизу вверх. Но Ну, Сергей мужчина самодостаточный и в себе уверенный. А вот не вызывает ли такой рост комплексы у мужчин-поклонников?

      Екатерина Лисина: «Проблем с личной жизнью у меня нет. У меня уже достаточно давно уже много поклонников, а сейчас их количество растёт с каждой минутой. Ко мне смогут подойти только уверенные в себе мужчины, а те, кто не уверен, они, скорее всего, даже не попытаются».

      Девушка рассказала, что в обладании такими длинными ногами есть и свои трудности.

      Екатерина Лисина: «Особенно это касается самолетов. Потому что, если мне дают не аварийный выход или не бизнес-класс, то мне приходится ноги вытягивать в проход. И мешать стюардессам обслуживать людей. Да и джинсы на меня тоже найти очень сложно. Одежду приходится шить».

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