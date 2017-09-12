Модная политика: журналисты НТВ пообщались юными участницами выборов 10 сентября

Журналисты НТВ выяснили, почему среди кандидатов этого года так много юных девушек: поэтесс, певиц и победительниц конкурсов красоты.
Наблюдатели на выборах отмечают, что среди кандидатов на выборах в этом году необычно много совсем юных девушек: блогеры, поэтессы, победительницы конкурсов красоты, певицы. Откуда у них такое рвение? И почему многие эксперты уверены, что у современной политики должно быть молодое женское лицо? Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Даша Шестакова не скрывает, что идет в политику «шагом от бедра», хотя и занимает вполне серьезную должность. Она помощница члена общественной Палаты. На злобные комментарии избирателей в соцсетях 20-летняя блондинка из «Справедливой России» отвечает.
Дарья Шестакова, кандидат в муниципальные депутаты: «Да, я в первую очередь — девушка, поэтому, конечно, я собой занимаюсь».
За какие такие заслуги в помощники берут двадцатилетних девушек мы пытаемся узнать в самой Общественной палате. По-мужски поговорить не получилось: начальник Шестаковой — женщина.
Светлана Кузнецова, член Общественной палаты РФ: «У женщины меньше агрессивности. Поэтому женщина в общественной сфере вообще незаменима».
Это тренд современных выборов: политика становится молодой и модной, уверяет политолог Дмитрий Абзалов.
Дмитрий Абзалов, политолог: «Сейчас становится модным идти во власть, как ни парадоксально. Если раньше считалось, что „политика — дело грязное“, что там кулуарно договариваются, обмениваются конвертами, то сейчас политика становится молодежной».
Впрочем, если девушки идут в политику за сладкой гламурной жизнью, то можно сильно разочароваться, признается женщина-сенатор с большим стажем Валентина Петренко.
Валентина Петренко, член комитета Совфеда по социальной политике: «Я очень много видела примеров таких, когда падать этим девочкам было очень тяжело и больно».
Карелия — регион особый. Здесь и Ленин не с кепкой, а с шапкой-ушанкой, и губернатором могла бы стать молодая женщина, если бы не одно обстоятельство: Маше — 29 лет, а баллотироваться в главы регионов можно только с 30. Прежде, чем обжечься на губернаторских выборах, беспартийная Мария Авишева тренировалась на выборах помельче.
Мария Авишева, «Я хотела стать депутатом молодежного парламента. Мне отказали без объяснения причин».
Основной электорат — бабушки у подъездов — не доверяли блондинке с модельной внешностью. И в расчет не брали ни два высших образования, ни серьезный опыт управления большим предприятием и небольшой семьей.
Ирина Максимова — 24-летняя кандидат от «Единой России» в муниципальные депутаты Твери. Несколько лет назад дошла до финала «Мисс Россия», но теперь от конкурсов красоты устала, ушла в политику.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Даша Шестакова не скрывает, что идет в политику «шагом от бедра», хотя и занимает вполне серьезную должность. Она помощница члена общественной Палаты. На злобные комментарии избирателей в соцсетях 20-летняя блондинка из «Справедливой России» отвечает.
Дарья Шестакова, кандидат в муниципальные депутаты: «Да, я в первую очередь — девушка, поэтому, конечно, я собой занимаюсь».
За какие такие заслуги в помощники берут двадцатилетних девушек мы пытаемся узнать в самой Общественной палате. По-мужски поговорить не получилось: начальник Шестаковой — женщина.
Светлана Кузнецова, член Общественной палаты РФ: «У женщины меньше агрессивности. Поэтому женщина в общественной сфере вообще незаменима».
Это тренд современных выборов: политика становится молодой и модной, уверяет политолог Дмитрий Абзалов.
Дмитрий Абзалов, политолог: «Сейчас становится модным идти во власть, как ни парадоксально. Если раньше считалось, что „политика — дело грязное“, что там кулуарно договариваются, обмениваются конвертами, то сейчас политика становится молодежной».
Впрочем, если девушки идут в политику за сладкой гламурной жизнью, то можно сильно разочароваться, признается женщина-сенатор с большим стажем Валентина Петренко.
Валентина Петренко, член комитета Совфеда по социальной политике: «Я очень много видела примеров таких, когда падать этим девочкам было очень тяжело и больно».
Карелия — регион особый. Здесь и Ленин не с кепкой, а с шапкой-ушанкой, и губернатором могла бы стать молодая женщина, если бы не одно обстоятельство: Маше — 29 лет, а баллотироваться в главы регионов можно только с 30. Прежде, чем обжечься на губернаторских выборах, беспартийная Мария Авишева тренировалась на выборах помельче.
Мария Авишева, «Я хотела стать депутатом молодежного парламента. Мне отказали без объяснения причин».
Основной электорат — бабушки у подъездов — не доверяли блондинке с модельной внешностью. И в расчет не брали ни два высших образования, ни серьезный опыт управления большим предприятием и небольшой семьей.
Ирина Максимова — 24-летняя кандидат от «Единой России» в муниципальные депутаты Твери. Несколько лет назад дошла до финала «Мисс Россия», но теперь от конкурсов красоты устала, ушла в политику.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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