В Турции более 40 человек отравились газом

Власти Турции расследуют причины отправления газом в деревне на востоке страны.
Как сообщают турецкие СМИ, не менее 40 человек отравились газом в
в деревне Акташ в провинции Сиирт. Пострадавшие госпитализированы, в их числе 23 ребенка.
По предварительной информации, люди отравились хлором и окисью углерода. Население деревни эвакуировано. Местные власти устанавливают причину отравления людей.
в деревне Акташ в провинции Сиирт. Пострадавшие госпитализированы, в их числе 23 ребенка.
По предварительной информации, люди отравились хлором и окисью углерода. Население деревни эвакуировано. Местные власти устанавливают причину отравления людей.
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