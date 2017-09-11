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  • 12.09, 00:28

    В Турции более 40 человек отравились газом

    1 комментарий
    • @Postacomtr/ twitter.com
    В Турции более 40 человек отравились газом

    В Турции более 40 человек отравились газом

    В Турции более 40 человек отравились газом
  • @Postacomtr/ twitter.com

    • Власти Турции расследуют причины отправления газом в деревне на востоке страны.

    Как сообщают турецкие СМИ, не менее 40 человек отравились газом в 
    в деревне Акташ в провинции Сиирт. Пострадавшие госпитализированы, в их числе 23 ребенка.

    По предварительной информации, люди отравились хлором и окисью углерода. Население деревни эвакуировано. Местные власти устанавливают причину отравления людей.

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