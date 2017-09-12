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  • 12.09, 01:58
    Не видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы». НТВ, Ты супер Танцы, дети и подростки, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы»

    Не видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы»

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    Не видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы»

    Не видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы»

    Не видевшая 7 лет дочерей мать поддержала их на шоу «Ты супер! Танцы»

      «Ты супер! Танцы» — первый танцевальный проект для детей, лишившихся родителей. Судьбы у ребят, участвующих в проекте такие, что ни в какой книге не опишешь. Например, как у близнецов Тани и Ани Здоровенко.

      Таня и Аня Здоровенко не видели свою маму 7 лет и даже не догадывались, какой сюрприз их ждет на проекте. О долгожданной встрече — репортаж корреспондента НТВ Алексея Симахина.

      Выступление этих 13-летних близнецов на телешоу «Ты супер! Танцы» должно было стать фееричным. Танец под песню Ёлки, сестры готовили задолго до приезда в Москву. В Осинниковский детский дом в Кемеровской области Аня и Таня попали в 2010 году. У лишенной родительских прав Марины Здоровенко четверо дочерей, и все они воспитываются в детских домах.

      Марина Здоровенко: «Забрали детей и все».

      На телеконкурсе «Ты супер! Танцы» сбываются детские мечты. В то время пока Аня и Таня танцуют на большой сцене проекта, их мать Марина вместе со старшей дочерью Ольгой ждет своих близняшек за кулисами.

      смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №2
      «Ты супер! Танцы». Выпуск №2
      Дальше были и слезы радости и обиды за поражение. Первый тур конкурса близнецы Здоровенко не прошли. Но они говорят, что непременно попробуют свои силы в проекте следующего сезона. И сейчас для них гораздо важнее участие родной матери в их жизни.

      Напомним, узнать больше об участниках проекта и проголосовать за них можно на сайте НТВ.Ru и в мобильном приложении «Ты супер!» для iOS и Android. Набравший наибольшее количество голосов участник получит приз зрительских симпатий в финале конкурса. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 16 сентября в 20:00.

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