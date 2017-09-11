Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26

    МИД РФ: передвижение американских дипломатов по России могут ограничить

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    МИД РФ: передвижение американских дипломатов по России могут ограничить

    МИД РФ: передвижение американских дипломатов по России могут ограничить

    МИД РФ вновь заявил США протест в связи с закрытием генконсульства России в Сан-Франциско и захватом российской дипсобственности.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном отметил, что действия американских властей с российской дипсобственностью стали грубейшим нарушением Венских конвенций. Одновременно с этим была существенно ограничена свобода передвижения российских дипломатов.

    В связи с этим Рябков предупредил, что «условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для представителей РФ в США».

    Также замглавы МИД РФ обратил внимание на «другие неприемлемые акции Вашингтона», в том числе аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах.

    МИД РФ: «Призвали прекратить разрушать российско-американские отношения и подрывать международное право, что чревато тяжелыми последствиями, и приступить к поиску развязок накопившихся не по нашей вине проблем».

    смотретьРоссийские консульские учреждения в США сохранят темп работы
    Российские консульские учреждения в США сохранят темп работы
    Напомним, в конце августа США объявили о закрытии консульства России в Сан-Франциско и консервировании двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В закрытых дипломатических объектах прошли обыски. Свое решение в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек.

    В МИД РФ назвали действия США рейдерским захватом и «адской клоунадой». А Владимир Путин отметил, что Россия оставляет за собой право сократить число сотрудников американской дипмиссии еще на 155 человек. Сергей Лавров же сообщил, что Москва приведет условия работы и численный состав диппредставительств США в РФ в полное соответствие с паритетом.

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