Питерского националиста заочно отправили в тюрьму за посты в соцсетях

Красногвардейский районный суд признал бывшего руководителя группировки
«Шульц-88» виновным в разжигании ненависти и вражды.
Петербургского националиста Дмитрия Боброва, больше известного как Шульц, вновь отправили в колонию. Красногвардейский районный суд признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды.
На этот раз поводом для уголовного преследования стала активность Шульца в социальных сетях. А именно тексты, суть которых сводилась к разделению людей на так называемые «высшую» и «низшую» расы.
Однако на заседание известный националист сегодня так и не явился. И сделал это намеренно. В видеообращении Боброва, которое появилось в Интернете, он говорит, что отправляется на отдых, а появляться в местах лишения свободы не намерен, ибо в России тюрьмы — это пыточные.
Чтобы исполнить решение суда, Дмитрия Боброва теперь будет разыскивать полиция. Ранее он уже был приговорен к шести годам колонии. В 2000-х Бобров возглавлял группировку «Шульц-88». Подростки, входившие в неформальное объединение, совершали нападения на лиц неславянской внешности.
На этот раз поводом для уголовного преследования стала активность Шульца в социальных сетях. А именно тексты, суть которых сводилась к разделению людей на так называемые «высшую» и «низшую» расы.
Однако на заседание известный националист сегодня так и не явился. И сделал это намеренно. В видеообращении Боброва, которое появилось в Интернете, он говорит, что отправляется на отдых, а появляться в местах лишения свободы не намерен, ибо в России тюрьмы — это пыточные.
Чтобы исполнить решение суда, Дмитрия Боброва теперь будет разыскивать полиция. Ранее он уже был приговорен к шести годам колонии. В 2000-х Бобров возглавлял группировку «Шульц-88». Подростки, входившие в неформальное объединение, совершали нападения на лиц неславянской внешности.
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