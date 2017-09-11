Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Петербургская прокуратура пытается причислить к иностранным агентам автомобильный профсоюз. Санкт-Петербург, профсоюзы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская прокуратура пытается причислить к иностранным агентам автомобильный профсоюз

    Петербургская прокуратура пытается причислить к иностранным агентам автомобильный профсоюз

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    Петербургская прокуратура пытается причислить к иностранным агентам автомобильный профсоюз

    Петербургская прокуратура пытается причислить к иностранным агентам автомобильный профсоюз

      Сегодня в Северной столице началось рассмотрение дела в отношении межрегионального профсоюза «Рабочие ассоциации». В деятельности организации прокуроры усмотрели политическую составляющую.

      В Петербурге разгорается скандал, связанный с деятельностью межрегионального профсоюза «Рабочие ассоциации». Эта организация защищает права работников автомобильных заводов и имеет свои ячейки на мануфактурах почти всех крупнейших иностранных брендов.

      Прокуратура подала иск в мировой суд на профсоюз за то, что сообщество на территории разных субъектов России, включая Петербург, якобы проводит политическую работу в интересах другого государства. По результатам проверок надзорный орган пришел к выводу, что митинги и пикеты членов этого профсоюза на территориях заводов могут дестабилизировать общественность, а распространяемая печатная продукция спровоцировать разжигание социальной розни.

      Сейчас прокуратура готовит документы в Минюст, чтобы принудительно включить организацию в реестр иностранных агентов. Впрочем, сами представители «Рабочих ассоциаций» с этими обвинениями не согласны.

      Ульяна Солнцева, юрист межрегионального профсоюза «Рабочие ассоциации»: «Мы считаем, что отсутствует состав правонарушения. У нас два дела. Если мы берем общее, то отсутствует вина в том, что мы не предоставили документы. В том числе мы считаем, что прокуратура незаконно запросила эти документы, и соответственно, отсутствует событие данного правонарушения».

      В отдельное судопроизводство вынесли дело против руководителя профсоюза Алексея Этманова. По мнению прокуроров, чтобы усилить влияние своей организации, он взаимодействовал с леворадикальными группировками Петербурга. А будучи депутатом ЗакСа Ленобласти, неоднократно лоббировал законы, которые были бы выгодны профсоюзу.

      Если суд докажет вину, «Рабочим ассоциациям» грозит штраф и временная дисквалификация. Однако сегодня мировой судья передал эти дела на рассмотрение в Красногвардейский районный суд.

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