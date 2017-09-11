Киев пытается отомстить России за выборы в Крыму

Украины осудила выборы губернатора Севастополя, а также довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов, и призвала Запад ужесточить санкции.
После проведения выборов в Крыму МИД Украины распространил официальное заявление, в котором призвал международное сообщество ужесточить антироссийские санкции. В заявлении отмечается, что украинские власти намерены привлечь к ответственности всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении Единого дня голосования в российском регионе, сообщает НСН.
Новым главой Севастополя стал бывший замгламы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов.
Новым главой Севастополя стал бывший замгламы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, который набрал 71% голосов.
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