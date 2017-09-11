Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Самый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила. выборы, губернаторы, Единая Россия, Калининградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила

    Самый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила

    3 комментария
    Самый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила

    Самый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила

    Самый молодой губернатор в России рассказал, в чем его сила

      Одной из самых ярких особенностей данной избирательной кампании стало существенное омоложение губернаторского корпуса страны. Самый молодой губернатор был избран накануне в Калининградской области.

      В Калининградской области с большим отрывом победил кандидат от «Единой России» Антон Алиханов. Самому молодому губернатору в России всего 30 лет, и на выборах он набрал 81% голосов. Новый глава региона дал интервью НТВ.

      Антон Алиханов рассказал, какие преимущества для руководителя региона дает молодость; почему ездит на работу на велосипеде, отказываясь от служебного авто, и как долго ему еще выплачивать ипотеку. Также новый глава региона рассказал о своих обещаниях — в частности, дать толчок для развития новых бизнес-инициатив. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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