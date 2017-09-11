Госдеп: США не видят нужды в дальнейших мерах против России

В Вашингтоне заявили, что США близки к дипломатическому паритету с Россией.
Как заявили в Госдепе, США не собираются «спекулировать на тему каких-либо потенциальных шагов со стороны России» и считают, что с обеих сторон не должно быть никаких дальнейших взаимных мер.
Также представитель Госдепа обратил внимание на то, что ранее ведомство опубликовало заявление, в котором выражается готовность улучшать отношения между Россией и США, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы и численный состав диппредставительств США в РФ в полное соответствие с паритетом, отметив, что Вашингтон «прикарманил» жест доброй воли России, которая не включила в численный состав американской дипмиссии в России сотрудников в представительстве РФ при ООН.
Напомним, в конце августа США объявили о закрытии консульства России в Сан-Франциско и консервирование двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В закрытых дипломатических объектах прошли обыски.
В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой». А Владимир Путин отметил, что Россия оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.
Также представитель Госдепа обратил внимание на то, что ранее ведомство опубликовало заявление, в котором выражается готовность улучшать отношения между Россией и США, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы и численный состав диппредставительств США в РФ в полное соответствие с паритетом, отметив, что Вашингтон «прикарманил» жест доброй воли России, которая не включила в численный состав американской дипмиссии в России сотрудников в представительстве РФ при ООН.
Напомним, в конце августа США объявили о закрытии консульства России в Сан-Франциско и консервирование двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение в Вашингтоне назвали ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В закрытых дипломатических объектах прошли обыски.
В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой». А Владимир Путин отметил, что Россия оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.
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